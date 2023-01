Selena Gomez desaparecerá de las redes sociales más pronto de lo que se cree

La cantante Selena Gomez se mantiene activa en Twitter e Instagram únicamente para estar al día de lo que el mundo dice de ella, por lo que dentro de unos años planea cerrar todos sus perfiles para desaparecer del universo de las redes sociales.

"Ahora mismo todavía utilizo las redes sociales debido a mi edad y porque, para ser sincera, todo el mundo estaba hablando de mí, así que yo también quería dar mi p**a opinión. Honestamente, tenía que hacerlo, porque no esperaba que mi vida acabara siendo tan pública. ¿Voy a permitir que eso me destroce o que me haga más fuerte? Esa es una decisión que tengo que tomar cada día. En unos años, renunciaré a todo", explica la joven en la revista W.

Aunque cuenta con más de 38 millones de seguidores, Selena se siente algo incómoda con su popularidad en las redes sociales porque, en gran parte, no confía en ellas.

"A veces no lo comprendo. Soy una persona que piensa en las cosas de manera muy realista, y creo que muchas de esas cuentas [de Twitter o Instagram] en realidad ni siquiera existen", explicaba recientemente en la emisora BBC Radio 1.

Por: Bang Showbiz