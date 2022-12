Selena Gomez aprende 'de la manera más dura'

Poco parece haberle durado a Selena Gomez la felicidad tras su enésima reconciliación con Justin Bieber a la vista del críptico tuit que ha compartido en las redes sociales, en el que dice que en ocasiones toca aprender "de la manera más dura", un mensaje que bien podría hacer referencia a la relación con su actual novio, quien hace apenas unos días acudía en solitario a una comida regada de abundante alcohol con Kendall Jenner, mientras él y Selena se encontraban en París con motivo de la Semana de la Moda.

"A veces pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Pero luego me doy cuenta de que incluso cuando pienso que estoy sola siempre me queda Dios. En ocasiones nos toca aprender de la manera más dura", escribió la joven en su perfil de Twitter después de haber decidido supuestamente regresar por su cuenta a Estados Unidos.

Publicidad

El desengaño de Selena con Justin -con quien recientemente compartió una romántica escapada a la isla de San Martín- habría llegado hasta el punto de eliminar al joven de su cuenta de Instagram después de descubrir que había comenzado a seguir a dos jóvenes modelos en la red social.

No se trata de la primera vez que la estrella del pop sufre un desengaño amoroso por culpa del estrecho vínculo que tanto Kendall como su hermana Kylie Jenner parecen compartir con Justin, lo que ya estuvo a punto de acabar con la amistad que las tres jóvenes compartían en el marco del pasado festival de Coachella (California), cuando Selena encontró una serie de mensajes de Kylie en el teléfono de su novio. Sin embargo, el paso del tiempo consiguió calmar los ánimos entre ellas.

"Selena no tiene ningún problema con las chicas Jenner. Lo tuvieron en el pasado pero ya han conseguido aclararlo todo. Siempre le han gustado las Jenner, ambas han sido fans de Selena desde que era muy jóvenes", aseguraba en aquel momento una fuente a Us Weekly.