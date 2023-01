¿Se han casado en secreto Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

La extenista Anna Kournikova ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre una posible boda secreta con el cantante Enrique Iglesias al publicar una fotografía este domingo en su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo un impresionante anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

En la comentada imagen, Anna aparece posando junto a un carrito de golf con su hermanastro Allan (11), que parece haber heredado el talento de su hermana para el deporte, aunque en su caso prefiera explotarlo jugando al golf.

En otra fotografía que la rusa compartió hace dos semanas también luce el mismo anillo en el mismo dedo, algo que muchos han interpretado como la prueba definitiva de que el cantante y ella han pasado por el altar en secreto después de más de una década de relación.

Lo cierto es que desde que comenzaron su noviazgo en 2001, tanto Enrique como Anna se han mostrado muy protectores en lo referente a su vida de pareja, aunque en el caso de él nunca ha tenido ningún problema en desmentir con sentido del humor los constantes rumores de boda con su chica.

En una de las últimas ocasiones en las que habló públicamente sobre ese tema, Enrique aseguró que, aunque no tenía nada contra la institución del matrimonio como tal, por el momento no había hecho planes de pasar por el altar con su pareja.

"No tengo nada en contra del matrimonio, en absoluto. Es solo que así siento que estamos bien, nos lo pasamos genial, y lo de los bebés no depende de mí. No, bueno, sí que depende de mí, al menos un poco. O eso esperaría yo... Pero ya me entiendes", explicaba al suplemento Viva del periódico costarricense La Nación.