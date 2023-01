Se cancela la gira latinoamericana de Demi Lovato

Como era de esperar tras su reciente alta hospitalaria y su posterior ingreso en una clínica de rehabilitación, todo ello como consecuencia de la sobredosis que sufrió en Los Ángeles hace dos semanas y, por tanto, de su recaída en la dañina espiral de adicciones contra la que lleva años batallando, la cantante Demi Lovato se ha visto obligada a cancelar el resto de los conciertos que tenía programados en México y Sudamérica en el marco de su gira mundial 'Tell Me You Love Me'.

Publicidad

Según la promotora encargada de gestionar las fechas del mencionado tour, Live Nation, todos aquellos que lo deseen podrán pedir el reembolso de sus entradas ya adquiridas a partir de este viernes (10 de agosto) debido a que dichos recitales han sido directamente suspendidos y, al menos de momento, no se prevé que vayan a ser trasladados más adelante en el calendario.

El tramo latinoamericano de la gira de Demi Lovato debía comenzar el próximo 20 de septiembre en Ciudad de México -donde tenía fijado otro espectáculo dos días más tarde- y tendría que haberle llevado a recorrer también Chile, Argentina y Brasil hasta el mes de noviembre, con seis conciertos en total entre los tres últimos países mencionados.

Evidentemente, en el comunicado que se ha emitido para anunciar el drástico cambio de planes que se ha producido como resultado de los graves problemas de salud que atraviesa la estrella del pop, tanto Live Nation como la productora Lotus han querido mandar un mensaje de cariño y ánimo a la artista, deseándole una pronta recuperación y un pronto regreso a América Latina.

"Le deseamos lo mejor a Demi Lovato ahora y en el futuro y la esperamos lo antes posible en Latinoamérica", reza un extracto de la nota de prensa que han difundido ambas compañías.

Publicidad

Por: Bang Showbiz

Mira también:

Publicidad

La relación amorosa le duró poco: Iggy Azalea regresa a la soltería

'Megalodón' enseña sus fauces en la cartelera estadounidense

Publicidad