Scott Disick pide perdón a Kourtney Kardashian

El controvertido Scott Disick está decidido a reconquistar a su expareja y madre de sus hijos, Kourtney Kardashian, ahora que continúa su tratamiento para lidiar con sus problemas con el alcohol y las drogas como paciente externo después de ingresar el pasado mes de octubre en una clínica de Malibú, California.

"Scott le ha pedido perdón a todo el mundo. Es parte de su tratamiento. Ha estado acudiendo a la clínica cada día para pasar tiempo con sus compañeros de rehabilitación. Se está tomando muy en serio todo el tema", asegura una fuente a Us Weekly.

La esperanza de Scott -cuyos problemas comenzaron después de perder a sus padres a finales de 2013 y principios de 2014 con apenas tres meses de diferencia entre la muerte de cada uno de ellos- es que Kourtney acceda a darle una nueva oportunidad a su relación por el bien de sus hijos Mason (5), Penelope (3) y Reign (11 meses).

"Quiere estar ahí para su familia", añade.

Aunque la relación de la pareja llegó a su fin el pasado verano cuando se publicaron unas fotos de él en actitud cariñosa con una de sus exnovias en Francia, Scott le habría suplicado a su exsuegra, Kris Jenner, que le permita continuar siendo parte del programa de telerrealidad familiar, 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Le ha pedido una segunda oportunidad. Necesita el dinero", aseguraba un informante a E! News.