Scarlett Johansson revela sus secretos para mantenerse en forma

Aunque la mayoría de las mujeres siempre se decanta por ejercicios de cardio en los gimnasios, la actriz Scarlett Johansson revela que su verdadera pasión es usar las máquinas de musculación como hacen los hombres.

"Voy al gimnasio dos veces por semana pero si estoy preparando un personaje a lo mejor me toca ir todos los días. No me gusta hacer cardio, prefiero levantar pesas y realizar ejercicios específicos para tonificar mis músculos. Para ser sinceros, entreno como un chico", contó la actriz a la edición francesa de la revista ELLE.

Pero la femineidad de la atractiva intérprete sale a la luz cuando se trata de cuidar su piel, ya que lleva a cabo una exhaustiva rutina de belleza y nunca se olvida de retirar el maquillaje de su rostro antes de irse a la cama.

"Siempre me han encantado las sombras de ojos. Cuando era más joven, recuerdo que mi madre se arreglaba mucho para salir y he heredado el mismo hábito. Por la tarde, me pinto los labios de color rojo y acentúo mi mirada. Me gusta tener una mirada expresiva por eso abuso de la máscara de pestañas", afirmó la artista.

Además, Scarlett reveló uno de sus mejores trucos para tener una piel perfecta: utilizar el ácido zumo de limón como tónico facial.

"Uso el zumo de limón diluido con un poco de agua como tónico para que mi piel resplandezca y para reducir las marcas. Es perfecto para los días previos a una alfombra roja", confesó.

Por: Bang Showbiz