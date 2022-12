Scarlett Johansson quiere hacer política

La atractiva intérprete Scarlett Johansson no descarta la posibilidad de iniciar su carrera política tal y como han hecho anteriormente otros actores, después de demostrar su apoyo incondicional al actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su campaña de reelección presidencial.

"¿Si me imagino a mí misma metida de lleno en política? Puede parecer algo forzado, pero quién sabe. No limito mis posibilidades. Si tengo más tiempo quizás pueda prestarle una mayor voz a la política. Nunca he cerrado la puerta a este tipo de cosas", confesó al número de octubre de la revista Hawkins Bazaar.

Si la actriz decidiese dar este giro a su carrera profesional no sería ninguna sorpresa para su familia, ya que desde pequeña le ha inculcado la idea de permanecer "políticamente activa" debido a la importancia que tiene para los Johansson cumplir sus deberes como ciudadanos.

"Provengo de una familia políticamente activa. Me han enseñado a ser un miembro activo de la comunidad y una ciudadana responsable. La política siempre ha sido una parte importante de mi vida y también de mi conciencia. Más que nada, creo que si todo el mundo ejerce su derecho al voto, la elección correcta sería realizada por la nación entera", apuntó.



Por: Bang Showbiz