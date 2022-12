Scarlett Johansson no quiere que la comparen con Jennifer Lopez

A la actriz Scarlett Johansson no le gusta nada el apodo que le ha dado la prensa, 'ScarJo', ya que lo vincula con las "estrellas del pop", en lo que parece una clara alusión a la artista Jennifer Lopez, con quien empezó la moda de acortar nombre y apellido, siendo conocida desde hace años como 'J.Lo'.

"Asocio ese nombre con estrellas del pop. Suena muy hortera. Es vago y frívolo. Hay algo insultante en ello", señaló a la edición de mayo de la revista Glamour.

La intérprete de 29 años también se lamenta de la obsesión que tiene la prensa por su apariencia y se queja de que los hombres en cambio no tienen que lidiar con eso.

"Las actrices tenemos que soportar preguntas estúpidas todo el tiempo, como por ejemplo: '¿Qué haces para mantenerte sexy? o ¿Cuál es tu cualidad más sexy? Son cosas estúpidas que nunca se le preguntarían a un hombre", espetó la actriz.

Pero las quejas de Scarlett no terminaron ahí. La estadounidense expresó su decepción por no ser lo suficientemente valorada por los medios a pesar de su larga trayectoria, ya que siente que solo se tiene en cuenta su papel en la película 'Lost in Translation' (2003).

"Cuando hice 'Lost in Translation' tenía 17 años. Hoy tengo 29. Es un efecto secundario normal de ser un actor joven. Eres capturado en un momento determinado de tu vida y es difícil para la gente ir más allá de eso", añadió.