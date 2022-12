Scarlett Johansson encuentra las escenas de sexo 'liberadoras'

A la actriz Scarlett Johansson le supone un verdadero "reto" rodar escenas de sexo al requerir una gran concentración y esfuerzo, aunque finalmente siempre acaba disfrutando de la experiencia porque le obliga a dejar de lado sus inhibiciones.

"No tienes que tener ningún prejuicio, y de alguna manera resulta liberador. Es un verdadero reto. Tienes que concentrarte en lo que vas a hacer", reveló la intérprete durante el programa 'Barbara Walters Presents: The 10 Most Fascinating People of 2014'.

Pero la razón por la que Scarlett -madre de una niña de 2 meses, Rose, fruto de su matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac- se atreve a aceptar papeles que implican escenas ligera de ropa no tiene nada que ver con su impresionante físico, ya que no considera que su cuerpo sea "nada del otro mundo".

"Mi cuerpo está bien, pero no es nada del otro mundo. No me gustan mis muslos, ni la zona media de mi cuerpo. Nunca pongo una cara sexy, así que no sé qué significa actuar de un modo seductor", declaró la intérprete al ser preguntada sobre cómo le afecta ser considerada una de las mujeres más atractivas del planeta.

Asimismo la actriz -quien estuvo casada con el actor Ryan Reynolds- también hizo referencia a su vida personal, admitiendo que considera un verdadero desafío mantener una relación de pareja.

"Creo que estar en una relación de compromiso requiere trabajo. Es muy fácil dejar a una pareja cuando la situación se vuelve incómoda. Es un reto. Pero cuando funciona realmente merece la pena", señaló.

Por: BangShowbiz