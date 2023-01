Sandra Bullock homenajeó a las 'madres trabajadoras' en los People's Choice Awards

La actriz Sandra Bullock -madre adoptiva de Louis (5) y Laila (3)- recibió este miércoles el premio a Mejor Actriz de Película en la gala de los People's Choice Awards, un premio que dedicó a todas las mujeres que combinan su carrera profesional con la maternidad.

"Estaba intentando descubrir por qué me encanta tanto lo que hago, y no era por el resultado final. Es por las personas que conozco, los recuerdos que hago, y por vosotros, la gente, que me ha permitido estar entre tan buena compañía esta noche con las mujeres con las que comparto esta categoría... Todas han roto moldes, sobrepasado barreras, y todas son madres. Todas somos madres trabajadoras a las que nos encanta lo que hacemos", dijo en su discurso de aceptación.

Publicidad

La actriz de 51 años también recordó a la audiencia reunida en el Teatro Microsoft de Los Ángeles la conversación que tuvo con su hijo unas horas antes cuando la vio lista para ir a la ceremonia de premios. Cuando supo a dónde se dirigía, quiso saber si él había sido nominado a algún premio, a lo que su madre respondió que eso solo podría pasar si hubiera aparecido en alguna película o serie de televisión. Ante eso, el pequeño Louis explicó que sí lo había hecho, en 'Vídeos 2015', que es la carpeta con los vídeos que Sandra graba con su iPhone, y le contó a su madre que en su discurso querría "dar las gracias al mundo y al planeta".

"En nombre de 'Vídeos 2015', gracias al planeta, y en nombre de su madre, me gustaría agradecer una vez más a las personas de este planeta por ser tan buena compañía, dándome un buen recuerdo y esto [el premio]".