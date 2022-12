Sam Smith no grabará el tema de la nueva película de James Bond

El nombre del cantante Sam Smith (23) ha sonado con fuerza como posible intérprete del tema principal de la próxima película de James Bond, 'Spectre', pero él insiste en que en ningún momento le han hecho una oferta al respecto.

"Definitivamente no soy yo quien lo cantará. La gente cree que lo voy a hacer, pero en realidad no tengo ni idea de qué está pasando", declaró el intérprete a la emisora británica Capital FM.

Pese a todo, Sam reconoce que le habría encantado grabar el tema de la icónica saga para seguir los pasos de su compatriota Adele, cuya canción 'Skyfall' ganó el Óscar a Mejor Canción Original en los Premios de la Academia de Cine del 2013.

"Me hubiera encantado hacerlo, sería un sueño hecho realidad", admitió el cantante, que también ofreció un nombre como posible intérprete de la codiciada canción: "He oído que Ellie Goulding será quien lo haga, lo único que está claro es que no seré yo".

Otra de las estrellas que podría ocuparse de poner música a la nueva entrega del agente 007 es el excomponente de Oasis Noel Gallagher, quien ha admitido que escribiría el tema para la película Bond del tirón.

"Lo haría si me lo pidieran, y lo haría en un santiamén. Podría hacerlo y sería genial, pero no soy lo suficientemente famoso para ello. Tienes que ser una gran estrella, tienes que ser alguien en Estados Unidos", dijo el cantante a N-TV.