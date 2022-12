Sam Smith está 'preocupado' por los derechos del colectivo gay

El cantante Sam Smith (23) -que es abiertamente gay- no puede evitar sentir preocupación cada vez que piensa en la cantidad de gente del colectivo LGBT que todavía sufre discriminación alrededor del mundo. El artista británico acudió el pasado martes a ver la película 'Holding The Man', que cuenta la historia de cómo un hombre acepta su condición homosexual, lo que le llevó a reflexionar sobre la difícil situación de tantas personas de este colectivo y a pedir a sus fans que ayudaran a los gays y lesbianas que no disfrutan de la misma libertad que existe en su país.

"Es muy profunda [la película]. Pero a veces me siento y me quedo muy preocupado cuando pienso en los cientos y miles de hombres y mujeres homosexuales alrededor del mundo que tienen que soportar esa angustia y superar situaciones difíciles únicamente por querer a alguien... Me pone triste y en algunos momentos me siento culpable por ser libre mientras otros no lo son... Lo siento por volverme tan profundo, pero me mata. No entiendo por qué no somos más los que estamos intentando hacer algo. Lo dejo ahí", escribía el intérprete en una serie de tuits.

Publicidad

Antes, Sam ya había utilizado su perfil en Instagram para colgar otro post sobre la película -protagonizada por Guy Pierce y basada en la historia del escritor, actor y activista australiano Timothy Conigrave y su pareja durante 15 años John Caleo, con final trágico- que recomendó a sus fans junto al libro, ya que ambos han tenido un impacto determinante en su vida y le ayudaron a reconocer su sexualidad cuando era adolescente.

"'Holding The Man'. Voy a intentar explicar esto en un párrafo corto, pero podría estar hablando de ello todo el día. No puedo llegar a explicar lo que este libro y la película han significado para mí durante el último medio año. Este proyecto es lo más asombroso que he visto en mi vida. Como hombre gay, es muy difícil encontrar películas en las que me pueda ver reflejado adecuadamente. Aunque no me identifico con el triste final de la historia de Tim y John, lo más importante para mí ha sido ver cómo este libro ha conseguido capturar lo que es crecer siendo gay y todos esos momentos confusos, aterradores e increíbles. Cuando reconocí mi condición descubrí quién era realmente, y ESTA PELÍCULA ha capturado eso, ha capturado la historia de Tim y John perfectamente. POR FAVOR id a ver la película si podéis, y compartid el mensaje. Anhelo el día en el que existan más películas sobre relaciones homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Pero de momento quiero dar mi apoyo a ESTA película, porque el libro y la cinta cambiaron mi vida", publicaba el cantante.