Sam Smith confiesa que tardó 20 minutos en componer su canción para la película de James Bond

El principal desafío para el cantante Sam Smith una vez le comunicaron que había sido elegido para interpretar el tema principal de la nueva película de James Bond, 'SPECTRE', no fue componer la canción en cuestión -algo que le llevó solo 20 minutos-, sino conseguir mantener en secreto una noticia tan increíble.

"Estoy realmente aliviado de poder hablar por fin del tema, ha sido una misión de alto secreto para mí. La productora Barbara Broccoli y el director de la cinta, Sam Mendes, me llamaron a su oficina y me dieron el guion, lo leí y me dijeron: 'Comienza con la canción'. Es la vez que más rápido he escrito un tema, tardé solo 20 minutos, y les encantó. Me gusta mucho esta canción", explicó el artista en BBC Radio 1.

Sam compuso el tema 'Writing's On The Wall' junto al músico Jimmy Napes, convirtiéndose así en el primer solista masculino británico en poner voz al sencillo oficial de una película de 007 desde que Tom Jones interpretara 'Thunderball' en 1965 para la película del mismo nombre.

"Este es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Me siento muy afortunado de poder anunciar finalmente que cantaré el próximo tema de Bond. Me siento muy emocionado por poder formar parte de un legado británico tan icónico y de seguir los pasos de algunos de los artistas que más me inspiran. Espero que todos disfrutéis de la canción tanto como yo he disfrutado haciéndola", señaló el intérprete en el tuit con el que anunció su participación en la cinta.

El tema 'Writing's On The Wall' se publicará el 25 de septiembre.

