Sam Smith cantará el tema principal de la nueva película de James Bond

El cantante Sam Smith ha confirmado por fin que será el encargado de interpretar el tema principal de la banda sonora de 'SPECTRE', la vigesimocuarta entrega de la franquicia de James Bond. De esta manera el joven de 23 años se ha convertido en el primer artista británico masculino en grabar una canción para una película de 007 desde 1965 gracias a su sencillo 'Writing's On The Wall', que ha compuesto en colaboración con el ganador de un Grammy Jimmy Napes.

"Este es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Me siento muy afortunado de poder anunciar finalmente que cantaré el próximo tema de Bond. Me siento muy emocionado por poder formar parte de un legado británico tan icónico y de seguir los pasos de algunos de los artistas que más me inspiran. Espero que todos disfrutéis de la canción tanto como yo he disfrutado haciéndola", anunció Sam en su cuenta de Instagram.

"Sam y Jimmy han escrito una canción muy inspiradora para 'SPECTRE' y gracias a la increíble voz de Sam, 'Writing's On The Wall' será considerada sin duda una de las mejores canciones de Bond de todos los tiempos", afirmaron por su parte los productores de la cinta, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, en un comunicado.

La cantante Adele fue la encargada de interpretar la canción de la última entrega de las aventuras del agente británico, 'Skyfall', en la película del mismo nombre, gracias a la cual recogió el Óscar y el Globo de Oro a Mejor Canción Original, el premio Brit al Single Británico del Año y el Grammy a Mejor Canción para Medios Audiovisuales.

'SPECTRE' retomará las aventuras de James Bond -interpretado por Daniel Craig- cuando un críptico mensaje del pasado le hace embarcarse en una peligrosa misión en México y más tarde en Roma, donde conocerá a la viuda de una famoso criminal, Lucia Sciarra (Monica Bellucci). El agente 007 se infiltrará entonces en una reunión secreta y descubrirá la existencia de la siniestra organización SPECTRE. En esta nueva entrega el encargado de dar vida al villano de la historia será Christoph Waltz.

Por: Bang Showbiz