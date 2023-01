Salma Hayek nunca se lava la cara por las mañanas

Aunque existe un gran debate sobre si es mejor ducharse por la mañana o por la noche, en lo que sí coincide la mayoría del mundo es en la costumbre de lavarse la cara nada más despertarse. Todo el mundo menos la actriz Salma Hayek, cuyo secreto para conservar una tez tan joven a sus 49 años parece ser no aclararse nunca la cara para despejarse tras salir de la cama.

"Mi madre y mi abuela siempre me decían: '¡Tienes que lavarte la cara antes de dormir! Cada noche, no importa lo cansada que estés, incluso si estás arrastrándote por el suelo'. Pero nunca me lavo la cara por las mañanas. La piel regenera todas las cosas que pierde durante el día mientras dormimos, recupera el pH, la hidratación y el colágeno. Todo eso vuelve a tu piel de noche. Pero luego vas y te lavas la cara, ¿por qué hacer algo así?", explica en una entrevista a la revista W.

Publicidad

Salma ha adquirido un gran conocimiento e interés sobre cuidados de la piel y cosmética después de tantos años trabajando en la industria del entretenimiento y preparándose para alfombras rojas, una pasión que ha heredado su hija Valentina (8), fruto de su matrimonio con François-Henri Pinault.

"Me ha maquillado alguna vez y es muy, muy buena. He tenido la oportunidad de trabajar con muy buenos maquilladores y ella siempre observa lo que hacen como un halcón. También ha montado un puesto en la puerta de su habitación donde puedes hacerte la manicura, y te cobra por ello. Es un puesto permanente, así que a cada persona que viene a casa de visita le pregunta: '¿Quieres una manicura?'. ¡Y se le da muy bien!", explicaba la mexicana a E! News.