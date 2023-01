Salma Hayek no echa de menos su antigua cintura de avispa

La mexicana Salma Hayek no echa de menos el cuerpo de escándalo que lucía antes de quedarse embarazada, ya que ser madre de Valentina (8) con su marido François-Henri Pinault ha mejorado su vida notablemente.

"Esta era mi cintura antes del embarazo. Ahora no es igual, pero mi vida es mucho mejor", escribió la mexicana junto a una antigua foto suya en bikini en su cuenta de Instagram.

A diferencia de la mayoría de estrellas de Hollywood, Salma no suele pasarse largas horas en el gimnasio y tampoco sigue dietas estrictas.

"Tengo el mal hábito de no hacer deporte y de no comer comida sana. Y me gustan el vino y los cócteles. A veces soy perezosa con todo lo relacionado con mantenerme en forma. En conjunto, es mucho trabajo", contaba a la edición estadounidense de la revista Glamour.

Aunque Salma no siempre consiga llevar un estilo de vida saludable, lo que sí cumple a rajatabla es la rutina de cuidado de su piel.

"No importa cómo de malos sean mis otros hábitos, me desmaquillo antes de ir a dormir. Aunque esté exhausta o enferma, me quito el maquillaje. No me depilo las cejas durante el 90 por ciento del año, pero una cosa que hago siempre es desmaquillarme", añadía.

Por: Bang Showbiz

