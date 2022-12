Salma Hayek, en contra del bótox

La actriz Salma Hayek sigue siendo considerada una de las mujeres más atractivas de la meca del cine a sus 48 años, así que cuando habla sobre cómo combatir el paso del tiempo de manera inteligente lo hace con conocimiento de causa. Y lo cierto es que ella tiene muy claro qué consejo le daría a todas las jóvenes que se plantean "destrozarse" la cara con inyecciones de bótox: cuanto más tiempo puedan esperar antes de ponerse en manos de un cirujano plástico ¡mejor!

"No creo en el bótox, especialmente cuando la gente se lo pone tan joven. Se destrozan ellas solas... A las chicas jóvenes no paran de decirles: 'Ponte bótox mientras todavía eres joven, así no te saldrán arrugas'. No es verdad, se te va a caer la cara. Tendrás que ponerte cada vez más y más cantidad. Así que, si vas a hacerlo, te recomiendo que lo hagas lo más tarde posible", aseguró la intérprete a PEOPLE.

En su caso concreto, la mexicana todavía no ha decidido si pasará o no por el quirófano en un futuro, ya que considera que supone "un gran riesgo" que no tiene claro si está dispuesta a correr.

"En realidad, nunca corro grandes riesgos cuando se trata de belleza. Y creo que la cirugía plástica es un gran riesgo. Soy muy conservadora en lo que respecta a mi rutina de belleza. No sé si alguna vez recurriría a la cirugía plástica, pero desde luego no planeo hacerlo ahora", confesó.

