Salma Hayek casi vomita al comer un corazón de dragón

Soportar los casi 30 kilos de peso de algunos de los vestidos de su personaje no fue lo peor a lo que tuvo que enfrentarse Salma Hayek durante el rodaje de la película 'Il Racconto Dei Racconti', del director Matteo Garrone. La actriz también tuvo que comer gran parte de un corazón de dragón de atrezo que aún recuerda como lo más "inmundo" que se ha llevado nunca a la boca.

"Fue absolutamente repugnante. Matteo, el director, hizo todo lo posible para que el corazón fuese muy realista tanto por dentro como por fuera. Y puedo asegurarte que fue inmundo. ¡Se lo tengo muy en cuenta! Me parecía que iba a vomitar de un momento a otro", reveló Salma a la revista Gala.

Por suerte para la mexicana, su hija Valentina (7) -fruto de su relación con el empresario francés François-Henri Pinault- estaba presente para recordarle que no era necesario que se tragara cada bocado del corazón.

"Menos mal que mi hija Valentina, que seguía el desarrollo de la escena en los monitores de control, me dijo a la tercera toma que podía escupir los trozos, que no hacía falta que me los tragara", recordó.

La pequeña Valentina parece ir camino de convertirse en la mejor asesora profesional de su famosa madre, a quien recientemente dejó muy claro que ya era hora de que aprendiese a separarse de ella cuando se le presentaba un papel lo suficientemente bueno.

"Si un rodaje me obliga a separarme de Valentina durante más de dos semanas, rechazo el papel. ¿Sabes lo que me dijo la semana pasada? 'Mamá, no quiero que sigas dejando pasar oportunidades por culpa mía. La próxima vez, me lo comentas, y si es una buena película, ¡la haces!'. ¡Es como mi mánager!", explicaba la intérprete a la edición francesa de la revista ELLE.

Por: Bang Showbiz