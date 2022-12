Salir con Alexa Chung es 'una pesadilla'

La modelo Alexa Chung, a quien se ha relacionado sentimentalmente con el actor Alexander Skarsgard, reconoce que no es precisamente una novia de ensueño debido a su independencia y a lo fácil que le resulta aburrirse de sus parejas.

"No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y no me gusta que me acorralen. No quiero sentir que tengo la obligación de estar en un sitio determinado... Soy bastante inquieta. Creo que eso hace que salir conmigo sea una pesadilla", reconoce Alexa en el nuevo número de la revista Harper's Bazaar.

La parte positiva de la personalidad independiente de Alexa, desde su punto de vista, es que nunca necesitará recurrir al bótox porque su pasión por la vida será más que suficiente para combatir el paso del tiempo.

"Me encontré con Patti Smith la otra noche y definitivamente ella no se ha puesto bótox y aun así tiene un aspecto genial. No estoy en contra, porque hay gente que se lo ha puesto y tiene buen aspecto. Pero si no soy capaz ni de cepillarme el pelo, no creo que sea bueno que empiece a retocarme la cara... Creo que parecería que estoy esforzándome demasiado. Seguir emocionándote y apasionándote es lo que hace que sigas siendo atractiva porque cuando estás comprometida con lo que sucede a tu alrededor irradias juventud".

Por: Bang Showbiz