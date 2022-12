Sadie Frost esparce sal en su casa para absorber la energía negativa

La actriz británica Sadie Frost, quien estuvo casada con Jude Law entre 1997 y 2003, tiene una curiosa técnica para mantener su casa libre de malas vibraciones: dibujar líneas de sal en el suelo, a la entrada de las puertas.

"Hay que dejar las líneas de sal 24 horas, en ese tiempo toda la energía negativa debería haber sido absorbida", explica en su libro 'Nourish'.

Además, Sadie combina esta mística técnica con otras prácticas más convencionales, como hacer yoga, llevar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio y meditar para deshacerse de las "locuras" que la desestabilizan.

"Esto es una especie de paso atrás para alejarte de las pequeñas cosas que te molestan, como por ejemplo cuando piensas: 'Oh, tengo que ir al estanco a comprar sellos'. Se trata de eliminar esas locuras que no nos gustan. Podría ir al parque a meditar, o lo que es lo mismo, a pasear a mis perros", señalaba al diario The Times.

Pero ese no es el único ejercicio que la intérprete realiza, ya que para librarse de todo el estrés de su día a día, Sadie usa la ayuda de un gong que alguien va golpeando mientras ella medita.

"Mucha gente hace meditación con un gong. Yo solo soy una de esas personas que lo ha probado. Es una de las diferentes formas de meditar que hay", añadía.