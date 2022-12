Ryan Reynolds se niega a 'esconder' a su familia de los paparazzi

El actor Ryan Reynolds es totalmente consciente de que su matrimonio con Blake Lively y la paternidad de su pequeña James (8 meses) despierta la curiosidad de mucha gente, pero lejos de frustrarse lo acepta como una consecuencia más de su carrera.

"No me puedo esconder con mi familia en casa todo el tiempo. Tan pronto como salimos a la calle los paparazzi nos persiguen. Solo hay una cosa más interesante para la gente que los famosos: los bebés de los famosos. Esto siempre ha sido así y lo sabíamos cuando tuvimos a nuestra hija. Si no pudiéramos manejarlo, tendríamos que cambiar de trabajo", asegura el intérprete en el nuevo número de la edición alemana de la revista GQ.

Otro de los motivos de la gran atención que despierta el actor es su evidente atractivo. Llegó incluso a ser nombrado el hombre vivo más sexy del mundo en la lista anual de la revista People de 2010. Sin embargo, el actor no se toma su estatus de sex symbol nada en serio, y se considera a sí mismo un tipo totalmente normal. De hecho, cuando se le preguntó cómo se sintió al ganar el título bromeó: "Sentí un gran vacío. Me quedé un minuto sin poder pensar en nada".