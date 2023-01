Ryan Reynolds confirma la fecha de nacimiento de su hija

El actor Ryan Reynolds publicó en Twitter un dulce mensaje felicitando a su hija James por su primer cumpleaños, revelando así la fecha exacta de nacimiento de la pequeña que tiene junto a su mujer, la actriz Blake Lively.

"¡Feliz cumpleaños a mi pequeña! Estoy triste por haber perdido mi virginidad. Pero agradecido de tener una hija".

El estadounidense de 39 años ya había admitido que la paternidad le había dado un nuevo propósito en la vida.

"Como les pasa a muchas personas, encontré que hay una especie de alivio en ello, que ya no eres el centro de tu propio universo y que sucede algo bonito cuando todas esas pequeñas preocupaciones que solían mantenerte despierto por las noches se convierten en trivialidades. Creo que hay algo muy bonito en ello, y no era algo que esperara que pasara", contó el actor en la revista Marie Claire.

Ryan quiere que a pesar de su estatus de celebridad, su hija tenga una vida normal como la que tuvo él.

"No me voy a esconder en mi apartamento porque me preocupe que alguien pueda hacerle una fotografía a mi bebé. Quiero vivir la vida. Quiero que mis hijos tengan las mismas experiencias que tuve. Quiero que estén al aire libre, que experimenten el mundo y todos los maravillosos momentos que viví y tonterías que hice", añadió a la publicación.

Por: Bang Showbiz