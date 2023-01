Ryan Guzman aprendió todo sobre Instagram de la mano de Jennifer Lopez

Todas las seguidoras en Instagram de Ryan Guzman que disfrutan con los selfis medio desnudo que el actor comparte de forma regular deberían darle las gracias a Jennifer Lopez, ya que fue ella quien le convenció de que se uniera a la red social.

"Ni siquiera sabía lo que eran las redes sociales. Jennifer Lopez fue quien creó mi cuenta de Instagram", reveló Ryan a Entertainment Online.

Publicidad

Pero lo que no pudo prever la diva del Bronx es que la aplicación móvil acabaría metiendo "en problemas" a su joven compañero de reparto en la película 'Obsesión'.

"Instagram suele meterme en problemas... Hay muchas mujeres preciosas ahí fuera", reconoció Ryan, que intenta utilizar sus redes sociales para ofrecer una imagen más cercana de sí mismo: "Creo que es algo que utilizo para expresarme de vez en cuando, cuando estoy solo".

Sin embargo, las imágenes que el intérprete comparte de su día a día no parecen haber sido suficientes para que algunos de sus seguidores diferencien la realidad de la ficción, como quedó patente cuando recibió amenazas de los fans más radicales de Jennifer Lopez tras el estreno de su película, en la que él da vida a un estudiante de instituto que seduce y posteriormente se obsesiona con el personaje de la cantante.

"Tras el estreno de la película tuve que escuchar de todo. Desde 'Ryan, cásate conmigo y ten mis hijos' hasta amenazas de muerte... En serio, los fans de Jennifer me han amenazado por haberla tratado mal o por haberla besado. Me gustaría poder decirles: '¿Sabéis que eso no es la vida real? ¿Que se trata solo de una película?'", confesaba Ryan a Variety Latino.