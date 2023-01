Ryan Gosling quiere estar en la próxima entrega de 'Indiana Jones'

Parece que la primera colaboración cinematográfica de los actores Ryan Gosling y Harrison Ford, la esperada segunda parte de la cinta de culto 'Blade Runner', no podría haber sido más satisfactoria para ambos intérpretes, o al menos para el guapo canadiense, ya que este no ha dudado en revelar abiertamente su deseo de compartir pantalla una vez más con el incombustible Han Solo en la próxima entrega de la no menos mítica saga 'Indiana Jones'.

"Estoy trabajando en ello, paciencia, hombre. Me acabas de arruinar la sorpresa, todavía es demasiado pronto para decir nada", bromeó Ryan ante la indiscreta pregunta de un reportero de E! News, quien no dudó en cuestionar posteriormente a Harrison Ford sobre la opinión que le merecía tan llamativa idea.

"Todavía le estoy dando vueltas a la idea. Es muy pronto para dar una respuesta", respondió el veterano intérprete con cierta ambigüedad, sin aclarar si la propuesta le resulta al menos más ilusionante que tediosa.

Cierto es, como han insistido los dos artistas, que todavía es demasiado pronto para tomar una decisión definitiva sobre la composición del reparto de la nueva 'Indiana Jones', fundamentalmente porque tanto Steven Spielberg como Harrison Ford, ambos volverán a ocupar sus puestos de siempre en el rodaje del filme, ya dejaron claro en su momento que la película no vería la luz al menos hasta el año 2020 debido al sinfín de compromisos más prioritarios que tienen en sus respectivas agendas.