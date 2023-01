Russell Crowe lanza su propia línea de bolsitas de té

Al australiano Russell Crowe no le basta con contar con una amplia carrera en el cine y la música, ahora también ha querido probar suerte en el mundo de las infusiones lanzando su propia línea de bolsitas de té en colaboración con la marca británica Yorkshire Tea.

Aunque el producto no está aún a la venta en supermercados, el propio artista se ha encargado de hacer llegar unas cuantas cajas a los fans que han acudido a los conciertos de su actual gira con la banda Indoor Garden Party para descubrir cuanto antes la reacción de los consumidores, que parece que no podría haber sido más positiva.

El oscarizado actor ha quedado tan satisfecho con el resultado de esta última aventura de negocios que el pasado viernes se presentó por sorpresa en la fábrica que la empresa de té tiene en Harrogate, Inglaterra, junto al resto de sus compañeros de grupo, para ofrecer a todos los trabajadores una actuación en exclusiva como muestra de su agradecimiento.

"Fue algo completamente inesperado para el personal, no se esperaban que Russell y la banda aparcaran el autobús de su gira para tomarse un pequeño descanso a la hora del té en su camino a City Varieties [donde esa misma noche ofrecieron un concierto]. No tenemos palabras para agradecerle su visita y el que nos deleitara con su música", ha asegurado Dom Dwight, director de marketing de la compañía.

Entre sus proyectos paralelos y su compromiso con Inside Garden Party, en la que colabora con Carl Falk -conocido por escribir temas musicales para ídolos juveniles como Demi Lovato, Ariana Grande, Ellie Goulding o One Direction-, al actor no le queda demasiado tiempo para el séptimo arte, algo que a él no le preocupa demasiado porque donde más cómodo se siente es sobre un escenario.

"Me resultó muy extraño cuando me hice famoso y la gente de pronto empezó a decirme que no debería seguir haciendo música porque, ahora que era conocido, no debería tratar de serlo aún más. Pero la cuestión es que llevo formando parte de bandas desde los 14 años, y crecí en el teatro musical, ese es mi hábitat natural", aseguraba recientemente en una entrevista a The I Paper.

Por: Bang Showbiz