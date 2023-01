Russell Brand es una persona 'contradictoria y autodestructiva'

Ondi Timoner, directora del documental 'Brand: A Second Coming' sobre la vida de Russell Brand, cree que el humorista y exmarido de Katy Perry ha intentado boicotear la producción a pesar de que estuvo involucrado en cada paso del proyecto durante seis años porque muestra un lado de su carácter que preferiría esconder al público.

"Él habla siempre de todos nosotros como si fuéramos uno, pero realmente se comporta como si él fuera 'su majestad Russell'. Creo que de muchas maneras es una contradicción andante. Todavía es autodestructivo. Ha invertido seis años en esta película pero ahora está tratando de boicotearla a cada paso del camino", cuenta a la revista NME la directora canadiense, que ha recogido en su documental el ascenso a la fama de Russell, su matrimonio y posterior divorcio de Katy Perry, su desencanto con el modo de vida de los famosos y el inicio de su activismo social.

Publicidad

Russell llegó a exigir que se editaran ciertas escenas que no ofrecían una buena imagen de él asegurando que si no se cumplían sus deseos pararía el lanzamiento del documental.

"Me amenazó diciendo que si no cambiaba ciertas cosas, la película nunca vería la luz. Quería controlar su imagen en vez de permitir que ofreciéramos un retrato auténtico", añade Ondi -la sexta directora que trabaja en el proyecto-, quien a pesar de todo todavía tiene palabras positivas para Russell: "Realmente me supuso un reto y me enseñó muchísimo acerca de cómo trabajar con palabras, ritmo y humor y tengo un gran respeto hacia él".

En el documental aparecen entrevistas con los padres de Russell, Barbara y Ron, y con algunos de sus amigos famosos como Noel Gallagher, Jonathan Ross y Matt Morgan. El polémico Noel Gallagher, excomponente de Oasis, ya ha dejado claro que no verá la película porque le parece una "historia de mier*a".

"Hice una entrevista para el documental. ¡Creo que la van a cortar porque le estaba poniendo verde! He oído que no estaba muy contento con ello. Creo que se lavó las manos. Como le dije en su momento: 'Es una historia de mierda, ¿quién va a querer ir a ver esto al cine?'. Trata de un cómico que solía ser gracioso. Mi parte era la mejor y por eso la han eliminado. No voy a ir a verlo, no. Leí que la mujer que lo hizo le llamó narcisista y obseso del control y pensé: 'Sí, es verdad'", explicaba Noel a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

El documental 'Brand: A Second Coming' se estrenará mañana viernes en Reino Unido tras una producción de seis años.

Por: Bang Showbiz