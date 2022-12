Rupert Grint aparece 'accidentalmente' en varios portales de citas

El actor británico Rupert Grint -conocido por su papel de Ron Weasley en la saga de 'Harry Potter'- ha tenido que lidiar estos días con todo tipo de propuestas y peticiones de amistad relacionadas con su vida social en la esfera virtual, después de que un desconocido le sustrajera su tarjeta de crédito y se dedicara en las horas posteriores a inscribirle en numerosas webs de citas y contactos.

El simpático intérprete solo se dio cuenta de que alguien estaba suplantando su identidad al recibir un aluvión de correos electrónicos procedentes de los usuarios de estos servicios, mensajes que le dejaron estupefacto porque jamás se habría imaginado que su persona pudiera causar semejante revuelo en el universo digital.

"No suelo preocuparme mucho por el dinero, pero cuando descubrí que me habían robado la tarjeta de crédito me asusté bastante. El chico que lo hizo se registró en varios portales de citas con mi nombre y mis datos, y todavía sigo recibiendo mensajes a diario porque no he acabado de averiguar en cuántas páginas de estas estoy apuntado", reveló el joven intérprete al periódico Daily Star.

Lo cierto es que Rupert no parece necesitar la ayuda de esta clase de plataformas para conocer a la chica de sus sueños, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se le ha vinculado con una atractiva joven de la que, por el momento, se desconoce su identidad. De la misma forma, la gran repercusión que ha generado su presencia en todos estos sitios web no ha logrado alterar lo más mínimo la humildad que siempre ha caracterizado al artista, quien todavía insiste en que la persona más famosa cuyo número está presente en su agenda de contactos es el rapero Dizzee Rascal.

"Tengo su número de teléfono guardado con el nombre de 'Dizz'; solo he coincidido con él en un par de ocasiones y no puedo decir ni siquiera que seamos amigos. Pero me gusta tenerle en mi listado de contactos, aunque seguramente no vuelva a llamarme nunca", bromeó.