Rupert Friend se disparó en la cabeza durante el rodaje de 'Hitman: Agente 47'

El actor Rupert Friend -conocido por su aparición en la serie 'Homeland'- tuvo un pequeño susto durante el rodaje de 'Hitman: Agente 47', cuando disparó accidentalmente una bala de fogueo que rebotó en el suelo y le dio en la cabeza, aunque no necesitó puntos de sutura en la herida.

"Me disparé en la cabeza. Disparas cartuchos de fogueo, pero la pistola expulsa latón real, una bala caliente. El cartucho salió, golpeó el suelo, rebotó hacia arriba y me abrió la cabeza. Al final no pasó nada, lo cual me sorprende, porque he tenido heridas en la cabeza antes y siempre sangran como el demonio", confesó el actor en Page Six, del diario New York Post.

Publicidad

El percance del actor se incluirá en la edición final de la película.

Pero incidentes como estos son más habituales de lo que pudiera parecer.

Durante el rodaje de una escena de 'Foxcatcher' (2014), Channing Tatum hizo añicos un espejo después de golpearlo con la cabeza, quedando herido y sangrando. El director de la cinta, Bennett Miller, lo contaba a The Hollywood Reporter: "Golpeó esa cosa con la cabeza tres veces y se hizo añicos. La atravesó con la cabeza, atravesó el marco del espejo y hasta la pared de yeso de la que colgaba el espejo. Cuando bajamos el espejo había un agujero en la pared. Y la verdad es que se cortó, y ves su sangre en la escena".

Durante el rodaje de 'Django desencadenado' (2012), Leonardo DiCaprio rompió accidentalmente un vaso con la mano, aunque la grabación continuó adelante, como así lo recordó el productor Stacey Sher en Variety.com: "Leo había golpeado la mesa con la mano incontables veces y movió la mano más allá y aplastó el cristal. Le brotaba sangre de la mano. Pero nunca abandonó su personaje y continuó. Estaba en un estado... Fue muy intenso. Necesitó puntos de sutura".