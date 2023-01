Rose McGowan se separa de su marido Davey Detail

La actriz Rose McGowan (42), más conocida por su papel en la serie 'Embrujadas', ha solicitado el divorcio de su marido Davey Detail (33) -con quien contrajo matrimonio en octubre de 2013 tras dos años de noviazgo- citando "diferencias irreconciliables" entre ellos, según informa el portal TMZ. La intérprete, cuya fortuna personal está valorada en 18 millones de dólares, ha solicitado al juez que rechace cualquier petición de pensión de manutención.

Se desconoce si Rose y Davey -que no tienen hijos juntos- firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse, aunque la información que arrojan los documentos legales obtenidos por TMZ apunta a que ambos podrían haber llegado ya a un acuerdo lejos de los tribunales.

Aunque Rose -que anteriormente mantuvo relaciones sentimentales con el director de cine Robert Rodriguez y con el roquero Marilyn Manson- aún no se ha pronunciado públicamente sobre el final de su matrimonio, recientemente sí echó mano de las redes sociales para explicar su decisión de renunciar a trabajar frente a las cámaras.

"Me gustaría pedir que se añadan nuevas películas a la cartelera. ¿Dónde están las historias humanas? No quiero ver duendecillos verdes o trajes ajustados. Quiero ver un trabajo inteligente y atrevido que ayude a la sociedad a avanzar. Quiero ver un reflejo de la realidad, no otro cliché nauseabundo", escribía Rose en su cuenta de Instagram.