Rooney Mara no quería ser actriz por miedo a ser peor que su hermana

Aunque recibió clases de interpretación cuando era joven, la actriz Rooney Mara no quiso dedicarse a la actuación en su adolescencia porque temía no ser tan buena como su hermana Kate.

"Mi hermana empezó en el teatro musical, yo no soy muy musical por lo que nunca fue una opción para mí. Recibí algunas clases de interpretación y me encantaron. Para alguien que era algo tímida de pequeña, era una buena manera de desahogarme de vez en cuando. Era algo que quería hacer pero me negué a ello durante la mayor parte de mi adolescencia. Pensaba que Kate era brillante, y yo no quería hacerlo y no ser buena. Pero también sabía de alguna manera siendo muy joven que no quería ser una niña actriz, que quería ir a la universidad y luego empezar a actuar cuando pudieran tomarme en serio", contó Rooney al Sunday Times.

Desde que decidió entrar en el mundo de la interpretación, Rooney (30) ha elegido con cuidado sus papeles ya que no quiere avergonzarse de su trabajo.

"Tomé una decisión, si no voy a ser capaz de hacer cosas que sean geniales y me inspiren, entonces no voy a hacerlas. Estaba asustada, pero estaba decidida a hacerlo así. He tenido algunas experiencias donde me he avergonzado de mi trabajo y he pensado: 'Esto no me merece la pena'", añadió.