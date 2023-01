Ronda Rousey tilda a Justin Bieber de ser 'un maleducado'

El cantante Justin Bieber no consiguió causarle una buena impresión a la luchadora Ronda Rousey cuando se encontraron en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año porque se negó a sacarse una fotografía con su hermana pequeña Julie.

"Justin fue muy maleducado con mi hermana pequeña en el Festival de Cannes. Mi hermanita no se deja impresionar fácilmente, así que no nos importaba quien estuviera en el festival, solo quería pasar algo de tiempo con ella. Justin estaba sacándose fotos con unas cuantas jóvenes y de pronto ella se emocionó y me preguntó: '¿Crees que se sacaría una foto conmigo?'. Y yo le dije: 'Seguro que sí, Julie, no te preocupes, todo el mundo se está sacando fotos hoy. No te sientas mal, es para lo que todo el mundo está aquí... Además, mírale, es un encanto'. Así que me acerqué a él y le dije: 'Perdona...', y se dio la vuelta y me dijo: 'Hoy ya me ha sacado mil millones de fotos, ¿vale?'. Le respondí: 'Lo sé, pero mi hermana es la única chica de 16 años en toda la fiesta...'. Lo único que obtuve como respuesta fue 'ya, pero', como un millón de ellos, antes de que se diera la vuelta y se marchara haciéndole un desaire a mi hermana", explicó Ronda a la revista Cosmopolitan.

Publicidad

Tras esa desagradable experiencia, ni la hermana de Ronda ni ella se consideran ya Beliebers, como se conoce popularmente a los fans del cantante.

"Mi hermana me miró, estaba a punto de llorar, y entonces me dijo: 'Ya no soy una Belieber'. No creo que yo tampoco quiera ya pasar tiempo con él. No soy una Belieber, antes lo era, pero ya no".

Por: Bang Showbiz