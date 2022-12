Romeo Santos haría 'cualquier cosa' por sus amigos

Para el cantante Romeo Santos ha supuesto todo un alivio interpretar en la cinta 'A todo gas 6' -su debut en la gran pantalla- a un personaje con el que se puede identificar enormemente a pesar de su dudosa ocupación profesional, ya que ambos otorgan una gran importancia a los amigos.

"Mi personaje es un tipo que mantiene una gran amistad con el personaje de Vin Diesel, Dom. Es un vínculo tipo: 'Te cubro la espalda. Para cualquier cosa que necesites. Estoy aquí para ti'. Puedo identificarme con eso, eso es lo que haría por mis amigos a nivel personal", reveló a la revista Billboard.

Pero ni siquiera sus puntos en común con su personaje o las horas memorizando el texto consiguieron impedir que a Romeo le asaltaran los nervios nada más poner un pie en el set de rodaje, aunque por suerte para él la actriz Jordana Brewster se encargó de tranquilizarle con buenas palabras.

"Tengo que reconocer que estaba un poco nervioso, no es mi campo. Siempre estoy sobre un escenario, y ahí todo el mundo me quiere, así que me subo a él con cierta confianza. En el rodaje era un mundo completamente distinto, así que cuando empezamos Jordana Brewster se encargó de hacerme sentir a gusto. Le comenté que estaba algo nervioso y me dijo: 'Mira, a veces yo también me hago un lío con mi guion. Es parte del juego'", añadió.

Lo que debió de suponer también un alivio fue el trabajar junto a su amigo Vin Diesel, a quien admira profundamente incluso desde antes de conocerle personalmente por su trabajo solidario.

"Vin está a un nivel en el que puede hacer lo que le dé la gana, y ver cómo ayuda a la comunidad es muy bonito. Cuando hablamos por primera vez -en una entrega de premios, creo- le dije: 'Lo que estás haciendo es increíble'", desveló Romeo.

Por: Bang Showbiz