Rod Stewart disfruta haciendo las tareas de la casa

El cantante Rod Stewart y su mujer Penny Lancaster se complementan a la perfección, mientras que ella prefiere cocinar, el roquero se encarga del resto de tareas domésticas porque su esposa es muy "desordenada".

"Soy bastante bueno con las cosas de casa. Me gusta que esté limpia. Penny en cambio es muy desordenada. Yo lavo los platos y pienso: 'Apuesto a que Elton o Bruce Springsteen no hacen esto'. Tenemos servicio pero me gusta hacerlo a mí", explicó el artista en el programa británico 'Loose Women'.

Publicidad

Rod reconoce que él y Penny -madre de sus hijos más pequeños, Alastair (9) y Aiden (4)- apenas discuten, pero que si lo hacen es su mujer la que suele dar su brazo a torcer porque él es demasiado "terco" para disculparse.

"No solemos pelear, y si lo hacemos dura máximo 15 minutos. Penny es siempre la que rompe el hielo porque yo soy muy terco", añadió el cantante.

Pero la parte favorita de Penny es, sin duda, lo que viene después.

"Nos divertimos reconciliándonos", admitió Penny.