Rod Stewart cree que es 'importante' vestir bien para cenar cada noche en familia

La esposa del cantante Rod Stewart, Penny Lancaster (44) ha revelado que su marido tiene "altos estándares" y sigue un ritual diario que incluye baño y ponerse ropa elegante para sentarse a cenar con su familia.

"Incluso en casa, siempre antes de la cena se ducha o se mete en la bañera, se pone una camisa y pantalones elegantes, y yo igual estoy en chándal y vaqueros. ¡Él simplemente piensa que es importante! Es un hombre muy elegante y viene de otra generación porque ya tiene 70 años, y en esos días la gente solía usar sombreros y trajes elegantes todo el tiempo. Él está orgulloso de sí mismo y eso es lo que yo respeto", contó Penny en el programa 'Loose Women', de la cadena británica ITV.

Aunque Penny -que tiene dos hijos con Rod, Alastair (9) y Aiden (4)- aprecia los esfuerzos del cantante por vestir bien, cree que no siempre acierta en sus elecciones de vestuario.

"A veces se pone colores que no están bien y hay demasiados lunares y rayas, pero oye, es Rod Stewart y él puede permitírselo. Yo admiro sus esfuerzos y su estilo".

Penny también confesó que a Rod y a ella les gusta hacer el amor cuando Rod vuelve a casa de sus conciertos, para recuperar el tiempo perdido.

"Yo no voy a sus actuaciones, así que me acabo yendo a la cama un poco antes. Pero en casa, en general, nos vamos a la cama al mismo tiempo y si no lo hacemos, entonces lo compensamos cuando los niños están en el colegio... ¡Para compensar el sueño adicional que necesitamos!", añadió entre risas.