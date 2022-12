Rockero revela detalles de su relación con Carla Bruni cuanto ella tenía 16 años

La carrera como modelo y cantante de Carla Bruni es solo comparable a la que tiene como rompecorazones, una trayectoria que inició siendo aún una adolescente, cuando se presentó en casa del músico francés Louis Bertignac en compañía de una amiga con la intención de "tomarse una copa" que acabó desembocando en una relación de dos años.

"¡Ah, Carla! Ella tenía 16 años y yo ya había cumplido los 30. Pero bueno, después he estado con gente con la que la diferencia de edad era aún peor. Yo me iba a mi casa y me encontré a dos chicas con el pelo largo y liso, guapas como ellas solas. Yo, que ya llevaba a mis espaldas un número increíble de relaciones fallidas, incluso con las feas, me dije: '¿Qué estarán haciendo aquí?'. Un minuto después, llamaron a la puerta: 'Hemos encontrado tu dirección y nos encantaría tomarnos una copa contigo'. Y así fue, como en una película. Tuve mis 20 segundos para ser valiente, esos 20 segundos que podrían cambiar tu vida. Las hice entrar y más tarde le dije a Carla: 'Ven al piso de arriba, quiero enseñarte algo'. Cuando subimos las escaleras, la besé. Entonces todavía no era modelo, pero a mí me parecía maravillosa", revela Bertignac en una entrevista a la revista VSD.

A pesar de que actualmente está casada con el ex primer ministro francés Nicolas Sarkozy, padre de su hija Giulia, Carla nunca ha evitado hablar públicamente de su pasado sentimental en el que se incluirían romances con estrellas de la talla de Mick Jagger o Eric Clapton y, por supuesto, la relación que mantuvo con Raphaël Enthoven, con quien tuvo a su hijo mayor, Aurélien.

"Nunca he llevado la cuenta de mis amantes. Tenía 40 años cuando conocí a mi marido y obviamente no era una jovencita de 19, así que tengo un pasado. Y puedo bromear al respecto en mis canciones, pero la realidad es que tengo un pasado y no creo que eso sea tan escandaloso, ¿no crees? Creo que lo chocante sería que pretendiese no tenerlo", afirmaba Carla en una entrevista con la presentadora Barbara Walters para la cadena ABC.

Por: Bang Showbiz