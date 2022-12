Robin Williams ayudó a un joven actor a conseguir una cita

Siguen y seguirán a buen seguro saliendo anécdotas protagonizadas por el entrañable Robin Williams -quien el pasado mes de agosto se quitó la vida.

Esta vez ha sido el joven actor Skyler Gisondo, quien compartió reparto con Robin y Ben Stiller en la película 'Noche en el museo 3: El Secreto del Faraón', el que ha querido recordar cómo el fallecido actor aceptó salir en un vídeo que Skyler iba a mandar a una chica pidiéndole ir con ella al baile de graduación.

"Cada mañana Robin me planteaba nuevas ideas. Me decía, ¿puedo decir esto? ¿Sería apropiado decir esto otro?' Tú eres Robin Williams. ¡Puedes decir lo que tú quieras! Acabó todo en un vídeo de tres minutos. Me di cuenta de que eran los tres minutos más increíbles de mi vida y que de ahí en adelante solo podría ir cuesta abajo", contó el joven actor a The Hollywood Reporter.

En el vídeo Robin hace un llamamiento directo en nombre de Skyler, diciendo: 'Hola Hillary, ¿podrías ir a la graduación con mi hombre, Sky-ler?".

Y Ben añade: "Es un buen chico. Besa muy bien. No lo he experimentado en persona pero lo he visto. Una vez, con un mono. Era para una escena. Se ve que conectáis bien".

Las bromas se vieron interrumpidas por la aparición de un mono con una rosa, ante lo que Robin dice: "Un mono y una rosa. Es muy freudiano".

A Skyle le encantó trabajar con Robin en la película y siempre guardará consigo tan "especial" experiencia.

"Robin estaba lleno de amabilidad y buen humor. Era realmente algo especial trabajar tan cerca de una persona con cuyas películas había crecido y ver esa preparación y esa amabilidad", añadió.