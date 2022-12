Robin Thicke se agarra a la 'terapia' de la música

El carismático Robin Thicke ha dejado claro en varias ocasiones que uno de los propósitos que encierra su nuevo álbum de estudio, 'Paula', tiene que ver con las ansias que siente por recuperar a su esposa, la actriz Paula Patton, pero ahora también ha revelado que, más allá de los resultados de su estrategia de reconquista, sus canciones más recientes le han servido como "terapia" para reconocer sus fallos y asimilar los errores que han tirado por tierra su matrimonio.

"Ahora mismo no tengo otra terapia a mi alcance que me resulte tan efectiva como la música. Cada vez que escucho los temas que he escrito, que describen claramente cómo me siento y que narran de alguna forma lo que ha pasado, soy más consciente del dolor que he causado a la persona que más quiero en este mundo. Pero al menos estoy reconociendo mis errores, y he demostrado que haré todo lo posible por enmendarlos", aseguró en una entrevista a la emisora de radio Hot 97.

Publicidad

El exitoso artista quiere dejar claro que, además de estar dedicado a su exmujer, su recién estrenado trabajo discográfico constituye uno de esos análisis introspectivos que le ayudarán a madurar y, con el paso del tiempo, a desprenderse para siempre de aquellos elementos de su personalidad que por ahora solo le han causado disgustos.

"Sí, está claro que la mayoría de mis canciones van dirigidas a Paula, pero también a mí mismo. En estas canciones hablo de mis problemas, del entorno que me llevó a hacer cosas de las que ahora me arrepiento y, sobre todo, de mis planes de futuro. Quiero ser un hombre diferente a partir de ahora, y esta sería como mi declaración de principios para esta nueva etapa que estoy comenzando", aseveró.