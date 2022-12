Robin Thicke pide perdón a Paula Patton con una canción

Desde que su matrimonio terminase de hacer aguas el pasado mes de febrero, Robin Thicke no ha parado de pedir disculpas a su esposa Paula Patton en cada una de sus apariciones públicas, y este domingo en los premios Billboard de la música ha aprovechado la ocasión para hacerlo de nuevo. Así, muy emocionado, interpretó el sencillo 'Get Her Back' frente a la audiencia congregada en el auditorio MGM Grand Garden de Las Vegas (Nevada, USA).

"De acuerdo, ahora tenéis que ayudarme a recuperarla", solicitó a todos sus seguidores, para después entonar un tema repleto de frases de arrepentimiento para demostrar cuánto desea darle una nueva oportunidad a su matrimonio: "Nunca debí levantarte la voz o hacerte sentir insignificante. Tenía que haberte besado más, tenía que haberte abrazado más fuerte. Esperaré todo lo que haga falta para que me vuelvas a querer".

Hacia el final de su actuación, Robin pidió al público que se cogiera de las manos para acompañarle en los últimos versos de la canción, que cantó de rodillas y prácticamente al borde de las lágrimas repitiendo: "Tengo que recuperarla, tengo que tener a mi chica esta noche".

Pese a las dificultades que vive en el terreno personal, Robin disfruta de un gran reconocimiento en la industria musical que quedó patente durante la velada cuando el artista se alzó con el premio al mejor sencillo de R&B por su canción 'Blurred Lines'.

"Sobre todo, quiero agradecerle a mi esposa su cariño y su apoyo, y el haberme soportado durante todos estos años", aseguró durante su discurso de agradecimiento, dejando claro que al menos por su parte, su matrimonio aún no es cosa del pasado.

Aunque al hacerse pública su separación, tanto Robin como Paula insistieron en que se trataba de una decisión de mutuo acuerdo, las especulaciones no tardaron en señalar a la actriz como la responsable de poner punto final a un romance que comenzaron en la adolescencia. Desde entonces, el cantante -que tiene un hijo de 4 años, Julian, con la intérprete- no ha parado de esforzarse para demostrarle que pueden resolver sus diferencias para volver a convertirse en una familia feliz.