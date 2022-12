Robin Thicke hace historia en Reino Unido con 'Blurred Lines'

Aunque el carismático Robin Thicke no disfruta precisamente de una de las mejores etapas de su vida debido a las dificultades que atraviesa su matrimonio con la actriz Paula Patton, el cantante puede consolarse al menos con el rotundo éxito que sigue teniendo su bailable tema 'Blurred Lines' un año después de su lanzamiento, sobre todo ahora que ha sido certificado como la canción con más descargas digitales en toda la historia del Reino Unido.

"Me siento muy agradecido y orgulloso. El éxito que ha tenido 'Blurred Lines' me hace muy feliz y siento que es un sueño hecho realidad. Jamás me habría imaginado que la gente pudiera valorar tanto mi trabajo", declaró el intérprete a la página web OfficialCharts.com, la encargada de contabilizar oficialmente las ventas musicales en Gran Bretaña.

El mérito del intérprete estadounidense es aún mayor si se tiene en cuenta que acaba de arrebatarle el récord a una de las artistas más populares y consolidadas de las Islas Británicas: la multipremiada Adele. Mientras que 'Blurred Lines' ha acumulado en este último año más de 1.54 millones de descargas, la balada 'Someone Like You' de la vocalista británica se ha quedado ligeramente rezagada con 1.53 millones de ventas en sus más de tres años en el mercado.

Tal ha sido la acogida que el público británico ha brindado a 'Blurred Lines' -canción que protagonizó una gran controversia en la pasada gala de los MTV Video Music Awards cuando fue interpretada a dúo por el propio Robin y una seductora Miley Cyrus-, que los responsables de las listas oficiales de ventas del país aseguran que la triunfal canción seguirá incrementando sus fabulosas ventas a lo largo de 2014.

"'Blurred Lines' es sin duda uno de los temas más pegadizos de la historia de la música y su éxito ha dejado claro que el público quiere seguir escuchando canciones animadas, que les ayuden a evadirse de los problemas y les lleven directamente a la pista de baile. Ahora que llega el verano, es más que probable que las ventas de la canción vuelvan a resurgir, ya que todavía no han salido al mercado nuevas propuestas que la puedan destronar", aseguró Martin Talbot, de la compañía Official Charts, al citado portal.