Robert Pattinson y FKA twigs podrían estar viviendo juntos

Después de que el actor Robert Pattinson y su actual pareja, la cantante FKA twigs fuesen vistos comprando muebles para la nueva casa del intérprete en Los Ángeles el pasado fin de semana, los rumores sobre la posibilidad de que hayan decidido mudarse juntos no se han hecho esperar, especialmente porque son ya varias las fuentes que señalan que la joven podría irse a vivir con Robert "en un futuro inmediato".

La pareja -que inició su relación el pasado mes de agosto- visitó numerosos almacenes de los alrededores de Los Ángeles en busca de muebles con los que decorar el nuevo hogar del actor -situado en las colinas de Hollywood-, incluyendo el mercado Rose Bowl Flea y la tienda de antigüedades JF Chen, a la que acudieron para barajar todas las opciones posibles para aportar un aire vintage a la casa.

Tras solo tres meses de relación, Robert y FKA twigs han alcanzado ya un nivel de compromiso "tan serio" que la cantante estaría pensando en mudarse al nuevo domicilio de su novio hasta el próximo 22 de enero, fecha en que regresará a Tokio para continuar con su gira, según informa E! News.

A pesar de que Tahliah trata por todos los medios de evitar la atención mediática, recientemente reveló que por su relación es capaz de soportar cualquier cosa.

"Parezco incómoda porque me siento incómoda. Pero después es como, ¿esta persona merece tanto la pena? Y la respuesta, sin ninguna duda, es sí. Si tenemos en cuenta lo contenta que me siento, y lo bien que me siento con él, merece la pena al 100%", señalaba al periódico The Guardian.

Por: BangShowbiz