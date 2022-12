Robert Pattinson quiere proponerle matrimonio a su novia

El actor Robert Pattinson estaría tan convencido del buen rumbo que lleva su relación con la cantante FKA twigs -cuyo verdadero nombre es Tahliah Barnett- que ya habría comenzado a buscar el anillo perfecto para proponerle matrimonio.

"Robert ya ha comenzado a mirar anillos, aunque una boda como tal esté todavía muy lejos. Sabe que las cosas entre ellos están yendo muy rápido, pero quiere demostrar lo comprometido que está. Todo el mundo está preparándose para ello", aseguró una fuente a la revista Grazia.

Como parte de su plan para demostrarle a su novia la seriedad de sus sentimientos, el intérprete ya ha planeado pasar estas fiestas con la artista y su familia.

"Rob va a visitar a Tahliah y a su madre en Gloucestershire durante las Navidades y ya se ha puesto en modo encantador porque realmente ve que la relación tiene futuro", añadió.

Por su parte, Tahliah aseguró recientemente estar dispuesta a soportar la atención mediática con tal de poder estar junto al hombre al que ama.

"Parezco incómoda porque me siento incómoda. Pero después pienso, ¿esta persona merece tanto la pena? Y la respuesta, sin ninguna duda, es sí. Si tenemos en cuenta lo contenta que me siento, y lo bien que me siento con él, merece la pena al 100%", señalaba al periódico The Guardian.