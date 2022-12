Robert Pattinson no quiere acuerdos prematrimoniales con FKA twigs

A Robert Pattinson no parece que le haga falta ningún acuerdo prematrimonial para unirse a FKA twigs. El actor está tan seguro de su amor que no quiere ni pensar que en un futuro la cantante y él puedan entrar en una disputa por dinero. Por esa razón no habría sentido la necesidad de blindar su fortuna de 60 millones de dólares.

"Rob es un hombre tradicional y está locamente enamorado de ella por lo que no lo considera necesario. Está siguiendo su corazón en esto, y no su cabeza", cuenta una fuente cercana al actor a la edición estadounidense de la revista Star.

La pareja se prometió a principios de año tras seis meses de relación, y planean casarse este mismo verano.

"Ella quiere una ceremonia muy hippie en la casa de un amigo en la campiña británica. Él hará lo que ella quiera. Rob lo único que quiere es casarse", declaró otro informante a la revista Life & Style.