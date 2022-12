Robert Pattinson culpa a los paparazzi de su reclusión

Desde que saltara a la fama gracias al papel de Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo', el actor Robert Pattinson ha tenido oportunidad de experimentar de primera mano el lado menos amable del estrellato, debido en gran parte al acoso mediático que aún sufre por parte de los paparazzi, una coyuntura que le ha llevado a reducir sus salidas públicas al mínimo.

Sin embargo, el intérprete británico no está dispuesto a permitir que los fotógrafos interfieran en su carrera profesional, ya que a día de hoy, actuar sigue siendo su gran pasión.

"Actuar es lo único que puedes controlar. Si renuncias a eso, te conviertes únicamente en una marioneta en manos de otro. Aunque es cierto que me he convertido en un recluso... Odio que me fotografíen, así que ahora solo me atrevo a ir a sitios que cuenten con un aparcamiento subterráneo, por estúpido que parezca, porque así me ahorro bastante ansiedad", confesó Pattinson a la revista Time Out.

Fue precisamente su deseo de no tener que lidiar con el acoso de los reporteros gráficos lo que le empujó a mudar su hogar de la capital británica a Hollywood, en un intento de "camuflarse" entre la población de celebridades de la meca del cine, mucho más abundante que la londinense.

"Cuando has salido de fiesta y estás ya un poco borracho, es cuestión de tiempo que le pegues un puñetazo a uno de los reporteros. Por eso no puedo vivir en Londres, a pesar de que me gustaría hacerlo", concluyó.