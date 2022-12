Robert Pattinson confiesa que coleccionaba afiches de Kate Moss

El mediático actor Robert Pattinson ha confesado que Kate Moss se erigía como su principal mito erótico durante sus años de adolescencia, una fuerte atracción que llevó al joven actor a decorar casi todas las paredes de su habitación con sensuales pósteres de la controvertida estrella de las pasarelas.

"Estaba obsesionado con ella [Kate Moss] y reconozco que la situación me hace sentir ahora bastante ridículo. Tenía la habitación decorada con algunas de sus fotos más míticas, y también con varias imágenes de Linda Blair. Puedo decir que las dos eran mis principales musas, con las que soñaba por las noches", desveló a la edición en árabe de la revista Harper's Bazaar.

La pasión que el protagonista de 'Crepúsculo' sentía por algunas de las modelos más representativas de la década de los 90 se ha ido evaporando con el tiempo, aunque ahora ha derivado en una afición por la alta costura que Pattinson podría explotar iniciando una prometedora carrera como diseñador de moda.

"Quiero adentrarme un poco más en el mundo de la moda porque la verdad es que me encanta el diseño y la ropa. Me gusta dibujar bocetos de vestidos que me vienen a la cabeza. Cuando empecé a hacerlo, pensé: '¿Qué me está pasando?', y de repente tenía un cuaderno lleno de propuestas que surgían de mi propio instinto. El diseño me parece un arte y con la práctica reconozco que he ganado agilidad y creatividad", explicó el artista a la citada publicación.

Su afición por la moda no evita que la estrella de cine sienta cierta inseguridad a la hora de debutar como diseñador, ya que reconoce estar preocupado por las posibles críticas que pueden aflorar en relación a su trabajo.

"Tengo muchísimas ganas de empezar, aunque sé que podría llegar a ser vergonzoso si no sale bien", aclaró.

Por: Bang Showbiz