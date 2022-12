Robert Downey Jr, orgulloso de ser padre por tercera vez

La mujer de Robert Downey Jr., Susan, ha dado a luz este martes al segundo hijo en común del matrimonio -padres ya del pequeño Exton (2)-, una niña cuyo nombre aún se desconoce.

Hace apenas una semana el intérprete quiso rendir tributo a su esposa y a su futuro bebé en la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de Los Ángeles, durante la que recibió el premio Stanley Kubrick a la excelencia cinematográfica.

"Todo gira en torno a la incertidumbre de estos días cuando crees que tienes una comprensión mayor de las cosas que quieres lograr y alcanzar. Pero de repente esta pequeña alma te hace saber de su existencia, y entonces te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. ¡Es maravilloso!", declaró Robert en su discurso, durante el que también dirigió unas palabras de cariño a la madre de su recién llegada hija. "¿Cómo es posible que sea tan guapa, funcional y con un carácter tan estable?".

El actor -padre también de Indio (21) junto a su exmujer Deborah Falconer- nunca ha ocultado su emoción por repetir experiencia en la paternidad para dar una hermanita a su hijo Exton, aunque la idea de tener que enfrentarse por primera vez al desafío de educar a una niña le genera cierto nerviosismo.

"Nunca he tenido una hija antes, así que no sé realmente cómo prepararme para ser padre. No paro de preguntar a todo el mundo. Pero bueno, ya he cumplido con mi parte, y ahora voy a limitarme a estar a su lado y a hacer lo que me digan", aseguraba el pasado mes de julio Robert a E! News.

Por: Bang Showbiz