Robbie Williams ya no puede bailar 'como un adolescente'

Aunque sigue cosechando éxitos musicales y disfrutando de la multitudinaria acogida de sus giras mundiales como el primer día, el extrovertido Robbie Williams ha advertido a sus seguidores de que ya no puede exprimir al máximo sus capacidades físicas sobre el escenario por recomendación de su quiropráctico, quien le ha ordenado dejar de moverse "como un adolescente" en sus actuaciones para cuidar su maltrecha salud.

"Es muy duro que tu quiropráctico tenga que decirte que ya es hora de bajar el ritmo de trabajo porque tu cuerpo no lo puede aguantar. Me ha echado ya alguna que otra bronca por exigirme demasiado en el escenario, ya que ese esfuerzo adicional empeora los muchos problemas físicos que tengo. Básicamente me ha dicho que estoy hecho un desastre y que ya no puedo bailar como un adolescente", confesó al diario británico The Guardian.

Tras enterrar definitivamente en el pasado un largo historial de adicciones al alcohol y a las drogas, el exintegrante de Take That afronta su entrada en la década de los 40 lleno de optimismo y, sobre todo, "orgulloso" de la forma en que ha gestionado su carrera artística a pesar de las adversidades.

"No me siento viejo a pocos meses de cumplir 40, esa es la verdad. Es cierto que voy a llegar a esa edad con algunos achaques y algunas manchas en mi pasado que me gustaría que no existieran, pero en general me siento orgulloso del tipo de vida que he llevado. Me iré a la tumba con la cabeza muy alta, contento por todo lo que he vivido", apuntó.

Por: Bang Showbiz