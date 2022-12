Robbie Williams saldrá de gira con su padre

El polémico Robbie Williams parece haber dejado atrás sus días de excesos para centrarse en su faceta más familiar, una nueva actitud a la que ahora se suma su intención de incluir a su padre, el veterano cantante de clubs Pete Conway, en su gira de este verano por Reino Unido en la que ambos planean interpretar un dueto de Frank Sinatra, para el que han estado ensayando en secreto.

"Al padre de Robbie ya le han tomado las medidas para los trajes que lucirá durante la gira y está realmente emocionado ante la oportunidad de poder cantar junto a su hijo", aseguró una fuente cercana a los dos artistas al periódico Daily Mirror.

Esta no será la primera vez que padre e hijo se suban juntos al escenario, ya que durante el último concierto de Robbie en el teatro Palladium de Londres protagonizaron un exitoso dueto que acabó arrancando emocionados aplausos entre el público.

Después de la gratificante experiencia, Pete insinuó que muy pronto darían a conocer sus planes de volver a colaborar juntos.

"Me encantó actuar en el Palladium con mi hijo. Fue maravilloso y disfruté muchísimo de la experiencia. Vamos a volver a hacer algo juntos muy pronto. Se anunciará dentro de muy poco, pero la verdad es que no tengo todos los detalles. Lo único que puedo decir es que los dos estamos entusiasmados con la idea de cantar juntos otra vez", declaró en aquel momento al diario The Sun.

Quizás haya sido el nuevo rol paternal de Robbie -su hija Theodora 'Teddy' Rose nació el pasado mes de septiembre fruto de su matrimonio con la actriz Ayda Field- lo que haya empujado al artista a querer colaborar más estrechamente con su propio padre, sobre todo porque considera una experiencia muy enriquecedora y emocionante compartir escenario con él.

"La música siempre nos ha unido, eso, y el hecho de que somos familia. Así que estaba encantado después de ver lo mucho que había disfrutado la audiencia con él. Desde que era un niño, mi padre ha sido mi ídolo y hoy en día no estaría aquí, disfrutando de este éxito, de no haber sido por todo lo que aprendí de él", confesó después de invitar a su padre a unirse a su espectáculo en el escenario del Palladium.

La música juega un papel muy importante en la relación de Robbie y su padre, prueba de ello es que en mayo del año pasado el cantante ofreció una sentida actuación durante la boda de Pete y su esposa, Melanie Mills, como regalo para la pareja, siguiendo el ejemplo de su padre, que dos años antes había sido el encargado de amenizar el gran día de su hijo y Ayda.