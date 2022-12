Robbie Williams saca a relucir sus inseguridades

El cantante Robbie Williams se encuentra inmerso en la exigente gira promocional de su último álbum de estudio, un trabajo que responde al nombre de 'Swings Both Ways' y que presenta un estilo mucho más clásico y sosegado en comparación a sus trabajos anteriores, y es precisamente esa renovada propuesta musical la que le sumió en un gran nerviosismo a la hora de aparecer en el escenario ante la mirada expectante de sus miles de seguidores.

"Está siendo una experiencia muy estimulante [el tramo europeo de la gira], pero al principio me resultaba aterradora, porque no sabía cómo iba a reaccionar el público ante un cambio tan profundo en mi estilo", escribió el que fuera chico malo de Take That en su blog personal.

Además de poner de manifiesto su lado más melódico y tradicional gracias a su nuevo disco, Robbie Williams concibió su serie posterior de recitales con una escenografía mucho más sobria y carente de artificios que eclipsaran la temática de sus canciones, una idea que todavía considera muy arriesgada en lo que concierne a los gustos de sus fans de toda la vida.

"'Swings Both Ways' es algo totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora, y probablemente el público al que me dirijo con este trabajo también sea distinto. Está claro que se trata de un trabajo muy arriesgado e incluso fue aterrador al principio, pero también ha resultado ser muy gratificante en todos los sentidos. Al principio pensaba que el público no estaba disfrutando de las actuaciones, pero esa era mi visión personal, quizás distorsionada, sobre mi valía como artista", confesó en las mismas líneas.

Aunque el artista espera su segundo hijo con su mujer Ayda Field y pretende dedicar cada vez más tiempo a su adorada familia, al mismo tiempo reconoce que no quiere que llegue el final de su gira -programado para el mes de septiembre- y asegura que ya está escribiendo algunos temas para un próximo proyecto discográfico que le devuelva a la carretera.

"Me estoy divirtiendo mucho y espero poder hacer algo similar en un futuro próximo. Ya estoy trabajando en ello", reveló.