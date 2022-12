Robbie Williams ofrece consejo a Zayn Malik tras su salida de One Direction

El cantante Robbie Williams se ha puesto en contacto con Zayn Malik después de que este anunciara su decisión de abandonar One Direction para ofrecerle su apoyo y su consejo, porque está convencido de que nadie comprende mejor que él la situación que está atravesando ahora mismo.

De esta forma, Robbie -quien habría ofrecido a la joven estrella sus casas de Londres y de Los Ángeles como refugio- ha intentado mostrar a Zayn la misma amabilidad que tuvo con él en su día el legendario Elton John cuando se separó del grupo Take That en la década de los 90.

"Robbie se siente identificado con el chico porque ha estado en su situación y siente que la salida de Zayn de One Direction es un reflejo de la suya propia de Take That. Zayn era solo un año más mayor que él cuando se unió a la banda. Los dos estuvieron con sus grupos cinco años antes de sentir que debían marcharse. Robbie cree que es una de las pocas personas que comprende realmente por lo que está pasando Zayn. Se preocupa lo suficiente como para ofrecerle su consejo, justo como Elton hizo con él", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Por su parte, Zayn parece estar preparándose para seguir los pasos de Robbie, lanzando su carrera en solitario tras abandonar One Direction, para lo que ya estaría trabajando en una nueva música "muy sexual" junto al productor Naughty Boy.

"La música que está preparando es completamente diferente a cualquier cosa que haya podido hacer con One Direction, es una especie de R&B muy lento y muy sexual. Va a dejar alucinados a sus fans", aseguraba un informante a la revista Now.

Por: Bang Showbiz