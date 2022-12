Robbie Williams da la bienvenida a segundo hijo en Twitter

Tras el nacimiento de su segundo hijo junto a su mujer Ayda Field el pasado lunes, el cantante Robbie Williams ha anunciado a través de las redes sociales el nombre elegido para su nuevo bebé, Charlton Valentine Williams, quien ya ha sido dado de alta del hospital de Los Ángeles donde vino al mundo.

"Charlton Valentine Williams ha abandonado el edificio... y papá se encuentra en perfecto estado", escribió este miércoles Robbie en su perfil de Twitter junto a un simpático vídeo en el que se le puede ver siendo empujado en silla de ruedas por los pasillos de la clínica mientras sostiene al recién nacido en brazos.

El cantante -padre también de la pequeña Teddy Rose (2) junto a Ayda- quiso compartir con sus fans un momento tan especial para él como el nacimiento de su segundo bebé publicando varios vídeos donde se le puede ver cantando y bailando durante el largo parto que duró 14 horas, una idea que al padre del artista, Pete, le ha parecido "genial".

"He visto los vídeos y creo que es genial lo que ha hecho, compartiendo un momento tan especial con todos sus fans. A todo el mundo le ha gustado. No tengo ni idea de por qué lo hizo, pero cuando vas a tener un bebé pasas mucho tiempo dando vueltas sin hacer nada. Puede que fuese un pasatiempo", señaló Pete al diario The Sun.

Además, el padre del artista está convencido de que los seguidores de su hijo le estarán muy agradecidos por permitirles echar un vistazo al nacimiento de su hijo.

"Nosotros no conocemos las razones de Robbie. Él hace lo que hace, es dueño de sus propios actos. Creo que sus fans le estarán muy agradecidos por lo que ha hecho", añadió.

Uno de los momentos más emotivos de todo el material gráfico que Robbie grabó el pasado lunes es la declaración de amor del artista a su "increíble" mujer.

"Nunca he estado más enamorado en mi vida y nunca he estado más orgulloso de mi mujer. Es una persona increíble", reveló Robbie, quien también quiso sacar a relucir su sentido del humor al despedirse de sus fans tras la llegada al mundo de Charlton Valentine: "Ninguna mamá resultó herida durante la grabación de estos vídeos. Gracias a todos por compartir este viaje con nosotros. Hemos sido bendecidos con un precioso niño. Besos Robbie".

Por: Bang Showbiz